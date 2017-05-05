В отеле под Черкассами горничная обнаружила тротиловую шашку

В городе Смела Черкасской области уборщица нашла взрывчатку в гостиничном номере. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение от работников одного из отелей города о том, что во время уборки в одном из номеров отеля после съезда арендатора под матрасом был обнаружен предмет, похожий на взрывчатку", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали правоохранители, они изъяли тротиловую шашку.

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"Мужчину, проживавшего в указанном номере, установили и задержали на одной из улиц города. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель", - сказали в полиции.