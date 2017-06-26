Солдата приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство сослуживца

Солдата одной из воинских частей, дислоцированных в Херсонской области, приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство сослуживца.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры южного региона Украины.

Правоохранители установили, что 17 мая 2016 года военнослужащий, призванный в ряды Вооруженных Сил по мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений дважды выстрелил в своего сослуживца.

От полученных телесных повреждений младший сержант скончался через несколько минут.