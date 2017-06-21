В Тернополе под колесами авто погиб трехлетний мальчик, который внезапно выбежал на дорогу

В Тернополе в ДТП погиб трехлетний мальчик, который внезапно выбежал на дорогу. Трагедия произошла 20 июня около 18.30 на ул. Л. Украинки, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции в Тернопольской области.

Читайте такжеВ Киеве во время погони за BMW произошло лобовое столкновение полицейского авто и LancerПо словам очевидцев, ребенок шел с мамой по тротуару, но в какой-то момент вырвался и выбежал на проезжую часть дороги, неподалеку пешеходного перехода.

При этом ребенок попал под колеса автомобиля Skoda Octavia Tour, водитель которого не успел затормозить. От полученных травм мальчик скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.