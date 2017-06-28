На Житомирщине спасатели ликвидировали возгорание хозпостройки, не допустив распространения огня на жилой дом

На Житомирщине в Ружинском районе спасатели ликвидировали возгорание крыши хозяйственной постройки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ДСНС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 27 июня в 17:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в кирпичной хозяйственной постройке в поселке Ружин.

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Владелица рассказала, что ей позвонила соседка и сообщила, что горит хозяйственная постройка. На момент возгорания хозяйка находилась в доме. Выбежав на улицу, она увидевших огонь на крыше здания. Женщина сразу позвонила пожарным и подручными средствами начала тушить пламя.

Спасатели в 17:20 локализовали пожар, а в 17:35 - ликвидировали. Также специалисты ГСЧС не допустили распространение огня на жилой дом, находившийся на расстоянии около 1,5 м от очага возгорания. Огнем уничтожено 10 кв.м кровли здания.

Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, ранее в центре Киева в результате пожара в многоэтажке погиб один человек.