В центре Киева в результате пожара в многоэтажке погиб один человек, еще пятерых эвакуировали

Минувшей ночью в результате пожара в пятиэтажке по ул. Владимирской, 81-А в центре Киева один человек погиб, еще пятерых эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 24 июня в 23:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре. Уже в 23:18 после прибытия по вызову пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание возникло в одной из квартир на пятом этаже многоэтажки.

Пожар сопровождался сильным задымлением. Уже в 23:58 пожар на площади около 30 кв. м. был локализован, а в 00:14 25 июня - ликвидирован.

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В охваченной пламенем квартире спасатели обнаружили тело мужского пола. Из жилого дома они эвакуировали пять человек.

К тушению пожара было привлечено 8 единиц основной и специальной техники, а также около 38 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается, добавили в ГСЧС.