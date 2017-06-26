На Львовщине грузовик упал с моста в реку: двое мужчин погибли

Во Львовской области сегодня, 26 июня, грузовой автомобиль упал с моста в реку, в результате чего погибли двое мужчин.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций Нацполиции области Светлана Добровольская, автопроисшествие произошло около 14.00 в поселке Жвирка Сокальского района. Автомобиль «ЗИЛ-131» съехал с проложенного через реку моста и упал. На месте происшествия погибли водитель и пассажир грузовика.

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Как отметила Добровольская, работает следственно-оперативная группа, установлено, что водитель и 30-летний пассажир грузовика являются жителями Сокольского района. Кому принадлежит «ЗИЛ-131» и причины ДТП устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.