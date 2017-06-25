Савченко забросали яйцами в Николаеве (видео)

В Николаеве националисты забросали яйцами народного депутата Украины Надежду Савченко во время ее встречи с горожанами. Об этом сообщает НикВести.

В воскресенье, 25 июня, Савченко проводила встречу с горожанами на площади Николая Леонтовича. Подошли представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и ВО "Свобода" и начали обвинять депутата в том, что она работает на ФСБ и ведет переговоры с боевиками.

Читайте такжеСавченко пришла в Раду в романтическом образе, но поразила брутальным жестом (фото)

Националисты начали забрасывать депутата яйцами, затем началась потасовка.

На месте присутствовали около 20 сотрудников патрульной полиции. После потасовки туда также приехала машина скорой помощи.

Как сообщал УНИАН ранее, народный депутат Надежда Савченко собирается баллотироваться в президенты, а ее политическая сила будет принимать участие в парламентских выборах.