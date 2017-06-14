Мэр Николаева сбежал от полиции через балкон своего кабинета (фото)

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, которому сегодня, 14 июня, должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией, скрылся от полиции и журналистов через балкон.

Об этом сообщили сотрудники горисполкома в кабинете №303, где работает отдел энергетического надзора нормирования и контроля, передают НикВести.

Сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из 5 сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Однако в приемной городского головы им сообщили, что Александр Сенкевич сможет с ними встретиться только в 16:00.

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Как стало известно, чтобы избежать встречи с правоохранителями, мэр Николаева перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла мэрии Николаева, таким образом оказавшись в кабинете, где сейчас находится Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, после чего покинул здание Николаевского городского совета.

Примечательно, что, по информации источника, в это же время около левого крыла мэрии был замечен автомобиль охраны председателя ОГА Савченко, куда и мог сесть Сенкевич.

По информации источника в Николаевской облгосадмниистрации, состоянием на 13:00 мэр Николаева Сенкевич находится в кабинете председателя ОГА Савченко.