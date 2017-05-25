Савченко собралась баллотироваться в президенты

Народный депутат Надежда Савченко собирается баллотироваться в президенты, а ее политическая сила будет принимать участие в парламентских выборах. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna.

"Я готова взять на себя ответственность за страну и принять участие в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила", – подчеркнула Савченко.

В то же время Савченко, комментируя падение рейтинга с 12% до 1-2%, сказала "не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры".

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"Измеряется, наверное, не моя поддержка, а телевидение, риторики президента, Юлии Тимошенко и других политиков, в том числе европейских, которые говорили обо мне. Мой образ и я – это две разные вещи", - отметила она, добавив, что проверяет свою поддержку на улице.

По словам Савченко, то, что ранее она была для украинцев героем, потом – "агентом Кремля", не имеет значения, ведь "люди ее не знали, а составляли образ из того, что давала украинская и российская пропаганды".

"Вот почему в Украине про меня стали говорить хуже, а в России лучше", – добавила нардеп.

Как сообщал УНИАН, одним из наиболее рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты является музыкант Святослав Вакарчук.