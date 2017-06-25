В Одессе микроавтобус снес светофор и перевернулся

В Суворовском районе Одессы произошло серьезное ДТП. Из-за столкновения с легковушкой микроавтобус перевернулся, а его водителя увезла скорая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

"Столкновения автомобилей "Волга" и Volkswagen произошло на углу Южной дороги и улицы Кишиневской", – говорится в сообщении полиции.

По их информации, водителя микроавтобуса доставили в больницу.

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Тем временем, очевидцы рассказывают, что второй автомобиль в ДТП почти не пострадал, так как водитель микроавтобуса попытался избежать столкновения с ним.

"Водитель на черной "Волге" решил повернуть со среднего ряда налево, сзади в левой полосе ехал "бус" Volkswagen, который, конечно же, не ожидал такого маневра. "Бус", уходя от столкновения, перелетел бордюр, вырвал с бетонным корнем светофор и перевернулся", – рассказал на Одесском форуме очевидец под ником DENSY.