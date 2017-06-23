Задержана группа захватчиков квартир в Киеве и Буче, которые насильно выселяли владельцев

В городе Буча группа неизвестных лиц под предлогом работников финансовой компании, ворвалась в частную квартиру, откуда незаконно силой пытались выселить владельцев. На месте происшествия полиция задержала пятерых нападавших, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

На спецлинию линию 102 поступило сообщение от 39-летнего жителя Бучи о том, что в его квартиру зашла группа людей в гражданской одежде и бьют его родню. Просит направить полицию и скорую помощь.

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Сотрудники Ирпенского отдела полиции оперативно отреагировали на сообщение и уже через несколько минут на месте происшествия задержали рейдеров на основании ст. 208 УПК Украины.

Установлено, что 10 человек действовали по заранее подготовленному плану, четко распределив роли между собой. Нападавшие даже заключили договор о силовую поддержку с одной из охранных фирм. Действовали дерзко, цинично, без каких-либо моральных принципов и без каких-либо законных оснований.

С помощью специальных средств злоумышленники взломали дверь, забежали в квартиру, избили беззащитную женщину и ребенка. Вытолкнули жителей квартиры на лестницу и выбросили их вещи.

Также установлено, что именно эта группа лиц совершила четыре аналогичных нападения в Киеве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Досудебное следствие продолжается.