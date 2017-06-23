Убийство бойца АТО возле Золотых ворот: сын погибшего рассказал подробности

Ярослав Олейник, сын погибшего накануне возле Золотых ворот добровольца, рассказал подробности трагического инцидента.

В свободное от учебы время Ярослав часто развлекал своей музыкой посетителей парков. Выступление возле Золотых ворот ничем не отличалось от предыдущих, передает ТСН.

Отца Ярослава дважды ударили ножом - в живот и грудь. Медики, хоть и прибыли быстро, боролись за жизнь, однако в итоге констатировали смерть. Очевидцы рассказывают о нетрезвом мужчине, который напал.

"Он просто подошел к ним и нанес два ножевых ранения. Перед этим мне рассказывали, что между ними был скандал уже. Приезжал наряд милиции перед этим", - сообщил очевидец Станислав Кризкий.

Сергей Олейник полтора года в АТО руководил разведротой 14-й бригады. После возвращения домой занимался правами мигрантов.

Поскольку некоторые СМИ начали распространять неправду, мол, подрались два пьяницы, сын Олейника решил рассказать, как все было. На самом же деле отец защищал Ярослава. Именно к нему сначала пристал неизвестный. Хотел забрать деньги, которые бросали киевляне, благодаря за музыку.

"Он начал мне угрожать. Он подошел ко мне, это переросло в конфликт, он начал замахиваться, подошел папа, заступился за меня и повел в сторону", - вспоминает Ярослав.

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Ссору вроде угомонили. Ярослав говорит, собрал вещи, ушел к друзьям, отец остался с мамой на скамейке. Парень не знал, что убийца пошел домой за ножом.

"Прихожу минут через 25, папа весь в крови на лавочке, мама лежит рядом, папу убили, у меня шок, я не могу понять, как такое произошло", - рассказывает парень.

Жену погибшего в шоковом состоянии также забрала скорая. Ярослав говорит, у отца боевая подготовка, его просто застали врасплох.

Убийца жил прямо напротив места, где все произошло. Его выдало то, что он побежал сразу к двери своего подъезда, достал ключи и исчез внутри.

Соседи потрясены. Говорят, мужчина не проявлял никогда агрессии, у него была семья, хотя и частенько злоупотреблял алкоголем.