Убитым возле Золотых ворот в Киеве оказался глава союза мигрантов Украины

Убитым возле музея "Золотые ворота" в Киеве оказался глава союза мигрантов Сергей Олейник. Мужчина также полтора года провел в АТО, передает ТСН.

Конфликт возник из-за сына погибшего, который на этом месте играл на инструменте как уличный музыкант.

Читайте такжеПропавшую пару из Киева жестоко убили оккультисты (видео)

Один из жильцов дома на Ярославовом валу, который расположен рядом, начал придираться к парню, требуя прекратить играть. Отец вступился за сына, после чего и произошел конфликт с поножовщиной.

Нападавшего уже задержали. Он скрылся с места преступления в свой подъезд. Правоохранители задержали его на крыше дома.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 22 июня, вечером возле столичных Золотых ворот произошло убийство после конфликта между двумя мужчинами возрастом около 60 лет.