В полиции рассказали подробности убийства участника АТО в Киеве

Мужчина, убивший главу союза мигрантов и участника АТО Сергея Олейника находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, в ходе отработки информации по делу сотрудники полиции опросили свидетелей инцидента. По их словам, на улице Ярославов вал публично выступал молодой музыкант. К нему подошел незнакомец, который, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения и был агрессивно настроен. Он начал приставать к молодому человеку, угрожал перевернуть пианино, а потом пытался ударить. В это время к ним подошел отец музыканта, 57-летний киевлянин, который отвел дебошира за дом, чтобы урегулировать конфликт.

Читайте такжеПропавшую пару из Киева жестоко убили оккультисты (видео)

Позже молодой человек в сквере обнаружил отца с ножевыми ранениями.

Как рассказали полицейским очевидцы преступления, подозреваемый ударил ножом потерпевшего, после чего забежал в дом, расположенный рядом с местом происшествия. Оперативники нашли злоумышленника на крыше дома.

Было установлено, что подозреваемый это - 58-летний житель Киева, ранее не судимый. У него изъяли нож и одежду со следами крови. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 июня, вечером возле столичных Золотых ворот произошло убийство после конфликта между двумя мужчинами возрастом около 60 лет.