В результате взрыва внедорожника в центре Киева травмирован мужчина (фоторепортаж)
Врачи оказывают 47-летнему мужчине медицинскую помощь.
В результате взрыва в автомобиле в Шевченковском районе Киева травмирован человек.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Киеве, в 10:36 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрыве на перекрестке улиц Тургеневская-Полтавская.
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Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства.
Сейчас там работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
В результате взрыва пострадал мужчина, 1970 г.р., врачи оказывают ему медицинскую помощь, а также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.