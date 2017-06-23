В результате взрыва внедорожника в центре Киева травмирован мужчина (фоторепортаж)

В результате взрыва в автомобиле в Шевченковском районе Киева травмирован человек.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Киеве, в 10:36 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрыве на перекрестке улиц Тургеневская-Полтавская.

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Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства.

Сейчас там работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В результате взрыва пострадал мужчина, 1970 г.р., врачи оказывают ему медицинскую помощь, а также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.