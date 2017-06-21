Названа предварительная версия масштабного пожара на Крещатике (фото, видео)

Чиновники обнародовали предварительную версию масштабного пожара на Крещатике. Они говорят о том, что на этажах здания незаконно работали строители. И именно из-за их неосторожного обращения произошло возгорание.

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Сейчас пожарные разбирают завалы дома. Голые стены заливают водой, чтобы избежать повторного возгорания. Дотла выгорело более тысячи квадратных метров.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в 16:55 возник пожар в здании бывшего гастронома на улице Крещатик, 40/1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела крыша на площади 360 кв. м. Затем огонь по деревянным перекрытиям распространился со 2 этажа на 3 этаж и на чердак общей площадью 1000 кв. м. Пожар локализовали в 19:11 на общей площади 1000 кв. м, в 21:04 – ликвидировали.

Полиция расследует пожар в здании бывшего центрального гастронома Киева по статье "Умышленное уничтожение имущества".