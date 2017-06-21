По факту вчерашнего пожара на Крещатике полиция открыла дело

По факту вчерашнего пожара в здании бывшего Центрального гастронома на столичном Крещатике полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Окончательная причина пожара будет установлена в ходе следствия, в том числе по результатам назначенных экспертиз.

Как сообщал УНИАН, пожар на площади 1 тыс. кв. м в здании по ул. Крещатик, 40/1 возник вчера вечером. В 21.04 спасатели полностью ликвидировали пожар. В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами и крыша здания.