В Днепре пьяный пассажир убил женщину-водителя такси и забрал ее авто

В Днепре пассажир убил водителя такси - 63-летнюю женщину, которая взяла заказ поздно вечером, пишет ТСН.

Отмечается, что мужчина был пьян и попросил отвезти в промышленную зону, где снова захотел, чтобы женщина отвезла его в другое место. Однако, она отказалась дальше везти мужчину, после чего он набросился на водителя такси с ножом.

Тело мужчина бросил на дороге, а сам сел за руль такси и уехал. Злоумышленника остановили патрульные, когда он нарушил правила дорожного движения.

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"Увидели автомобиль, он вызвал подозрение. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле нашли предмет, похожий на нож, и на одежде были пятна, похожие на кровь", - сообщил представитель патрульной полиции Днепра Павел Карманов.

В убийстве задержанный признался не сразу. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

"Я не отрицаю свою вину. Она просто начала кричать. Я не могу даже прокомментировать, как это произошло. У меня иногда отключает память, когда я выпил", - сообщил задержанный.