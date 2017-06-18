Смертельное ДТП возле церкви во Львове совершил экс-сотрудник Госавтоинспекции - полиция

Водителем джипа, совершившим смертельное ДТП возле церкви Святого Андрея во Львове, оказался бывший сотрудник Госавтоинспекции. .

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, установлено, что мужчина уволился из органов внутренних дел около 1,5 года назад.

В то же время личность погибшей в результате ДТП не установлена.

Пострадавшая - 43-летняя жительница Львова с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

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Нескольким другим пострадавшим медики оказывали помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.15 в центре Львова на площади возле церкви Святого Андрея джип Toyota Prado выехал на тротуар, где смертельно травмировал женщину и перевернулся.

Предварительно установлено, что 48-летний водитель джипа вместе с женой вышли после богослужения из церкви, прошли на парковку и сели в автомобиль. Когда машина тронулась, то внезапно увеличила скорость, выехала на тротуар возле церкви и перевернулась.