В центре Львова джип въехал в толпу и перевернулся, один человек погиб (фото)

Сегодня в центре Львова на площади Соборной джип Toyota Prado выехал на тротуар, где смертельно травмировал женщину и перевернулся.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло около 11.15 на площади возле церкви Святого Андрея.

Предварительно установлено, что 48-летний водитель джипа вместе с женой вышли после богослужения из церкви, прошли на парковку и сели в автомобиль. Когда машина тронулась, то внезапно увеличила скорость, выехала на тротуар возле церкви и перевернулась.

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В результате наезда одна женщина, личность которой устанавливается, погибла на месте происшествия.

Пока известно о еще одной травмированной прохожей, которой оказывают помощь медики.

На месте работает следственно-оперативная группа.

По словам Добровольской, водитель иномарки пока не может объяснить причины, почему потерял управление, он предполагает, что это произошло из-за технической неисправности автомобиля.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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