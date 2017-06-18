В Киеве избили представителей ЛГБТ после Марша равенства - оргкомитет "КиевПрайд"

После проведения Марша равенства в центре Киева, двух участников избили вблизи станций метро.

Об этом сообщила представительница оргкомитета «КиевПрайд» Руслана Панухник, передает "Громадське радио".

«На одного из участников Марша равенства напали на Контрактовой площади в метро. На другого участника напали в районе «Петровка», - отметила она.

По ее словам, нападавших было пятеро. Панухник добавила, что об этих фактах сообщено полиции, но подробностей она не знает.

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Активистка Елена Герасимьюк сообщила, что в центре города ходят люди, которые разыскивают участников Марша.

«Друзья, здесь еще такая опасность: некая толпа мужчин прямо сейчас ходит и ищет «извращенцев» в центре города. Будьте осмотрительны. Мы только встретились с этими персонажами, предупреждаем», - написала она.

Кроме того, журналистка Екатерина Лисунова на своей странице в Facebook сообщила, что противники "Марша равенства" напали на одного из иностранных ЛГБТ-активистов в ресторане McDonalds возле станции метро "Льва Толстого".

Она отметила, что человек, на которого совершили нападение - гражданин Израиля, который принимал участие в параде. По ее словам, этот McDonalds в результате закрыли на вход и выход. Сейчас правоохранители разбираются с ситуацией просто в учреждении.

"Ситуация действительно небезопасна - мне, и коллеге из Associated Press за съемку откровенно угрожали - пришлось быстро бежать, чтобы сохранить аппаратуру", - рассказала журналистка.

Напомним, что полиция задержала семерых противников Марша равенства в Киеве.