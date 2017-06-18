Полиция задержала семерых противников Марша равенства в Киеве

Полиция задержала 7 человек, которые нарушали общественных порядок в центре Киева. Задержанные - противники "Марша равенства". Об этом заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает "112 Украина".

"Задержали 7 человек, отвезли в райуправления. Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять", - заявил Зозуля.

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В то же время, как заявил представитель "Правого сектора" корреспонденту "112 Украина", задержали 10 человек, среди которых "депутат горсовета Киева Назаренко. Мы считаем, что это превышение служебных полномочий".

Как сообщалось, Марш равенства в Киеве прошел без провокаций.