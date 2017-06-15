Полиция расследует ДТП с участием нардепа Барны (видео)

Столичная полиция начала расследование ДТП с участием народного депутата Олега Барны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

Происшествие произошло вчера около 22:00 в Киеве на площади Победы. В результате столкновения автомобиля «Шкода» с трамваем, водитель легковушки получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больничное учреждение.

Сейчас народный избранник находится в медицинском учреждении на стационарном лечении. Других пострадавших нет. В результате ДТП повреждены оба транспортных средства.

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Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования правоохранители установят все обстоятельства и причины ДТП.