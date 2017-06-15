ДТП с участием Барны: медики рассказали о состоянии нардепа

Медики 17-й больнице Киева подтвердили, что народный депутат Олег Барна был госпитализирован после ДТП, пишет "112 Украина".

Отмечается, что медики также подтвердили, что состояние нардепа стабильный.

"Врачи подтвердили, что его действительно привезли к ним ночью. Относительно его состояния говорят, что он жив и находится в стабильном состоянии. От комментариев, отмечают врачи, пациент отказывается", - говорится в сообщении.

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Позже стало известно, что Барна находится в реанимации, однако скорее ради того, допускает издание, чтобы к нему было меньше внимания.

"Больше всего поражен черепной участок, впрочем он находится в состоянии средней тяжести. Сейчас угрозы его жизни нет", - добавил корреспондент.

Как сообщал УНИАН ранее, на площади Победы в Киеве автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов. Пострадал сам народный депутат и в срочном порядке был госпитализирован. На месте работали патрули полиции.