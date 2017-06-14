Во Львове в результате пожара погиб мужчина
Пожарные эвакуировали более 20 человек.
Во Львове при пожаре в девятиэтажном жилом доме погиб мужчина, более 20 человек эвакуировали из-за угрозы отравления продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Согласно сообщению, чрезвычайная ситуация возникла вчера вечером по ул. Пулюя, 4. В частности загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения.
"На момент пожара в квартире находился владелец, 1971 года рождения. В результате пожара мужчина погиб в собственном доме", - отмечается в сообщении.
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При этом подчеркивается, что пожар вызвал плотное задымление в подъезде, поэтому жители 8-го и 9-го этажей не могли самостоятельно выйти из дома. "Чтобы спасти от отравления продуктами горения 5 жильцов соседних квартир, специалисты ГосЧС надели на них спасательные устройства и вывели на свежий воздух. Еще 17 человек спасатели эвакуировали из задымленного здания", - отмечается в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать меньше чем за час. Огнем было уничтожено вещи домашнего обихода на площади 35 кв. м.
К ликвидации пожара привлекли 21 спасателя и 5 единиц спецтехники.
Причина возникновения возгорания устанавливается.