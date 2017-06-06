В Киевской области произошел взрыв на АЗС - погиб человек (фото)

В Белой Церкви на Киевщине произошел взрыв на автозаправочной станции, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"В результате один человек погиб, еще один пострадавший с ожогами на карете скорой помощи доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью. Во время подготовки АЗС к эксплуатации после смены владельца рабочие проводили ремонтные работы.

Следователи предварительно квалифицируют данное событие по ч.2 ст.273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе Киева 6 июня около 14:00 произошел взрыв.