В Киеве неизвестный расстрелял женщину (видео)

Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который застрелил женщину в Святошинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Пострадавшая скончалась в карете "скорой". Полицейские изъяли три стреляные гильзы, предварительно от травматического оружия, и направили их на исследование.

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"Правоохранители установили, что потерпевшая (уроженка Днепропетровщины, 1964 года рождения) находилась на обочине дороги, когда ее заметил случайный прохожий", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Неизвестный произвел три выстрела: в плечо, бедро и спину (между лопатками). Последнее ранение, судя по всему, и оказалось смертельным, пепредает "Обозреватель".