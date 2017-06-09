В Одесской области задержали судно, которое перевозило людей в оккупированный Крым

В Одесской области правоохранители задержали судно, которым незаконно переправляли людей в оккупированный Крым. Как сообщили УНИАН в Южном регионально управлении Государственной пограничной службы Украины, 8 июня оперативники управления совместно со спецподразделением Одесского пограничного отряда и следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе (сейчас данное полицейское подразделение дислоцируется в Одессе) провели арест судна Bospor (флаг Молдова). Данное судно незаконно переправляло моряков через государственную границу.

«Совместная межведомственная группа длительное время проводила мероприятия по документированию и противодействию функционирования организованной преступной группы», - сообщили в управлении.

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Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Кроме того, было установлено, что за указанный период организаторы канала с помощью указанного выше арестованного судна незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

«Предварительная сумма оценки арестованного имущества составляет около 44,5 млн грн. Сейчас дальнейшие меры по открытому уголовному производству продолжаются», - отметили в управлении.