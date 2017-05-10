В Одессе и Херсоне пограничники разоблачили банду, которая нелегально переправляла моряков в оккупированный Крым

Пограничники в Одессе и Херсоне разоблачить преступную деятельность организованной группы лиц, которая в течение двух лет занималась незаконной переправкой моряков через государственную границу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Переправки моряков правонарушители осуществляли через закрытые пункты пропуска на временно оккупированные территории полуострова Крым.

« 9 мая, по месту деятельности указанной группы лиц, в Одессе и Херсоне, были проведены обыски. Также были проведены оперативные мероприятия и по месту проживания организатора и двух исполнителей», - отметили в Госпогранслужбе.

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В результате обысков правоохранители изъяли документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность - печати, штампы, клише, в том числе российских предприятий, фальшивые пропуска, а также денежные средства.

В целом организаторы канала незаконно переправили через временно закрытые пункты пропуска государственной границы почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения участникам организованной группы о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы от семи до девяти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.