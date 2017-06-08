Неизвестные пытались сжечь Запорожскую Сечь на Хортице (фото)

Сегодня, 8 июня, неизвестные пытались сжечь Запорожскую Сечь на острове Хортица в Запорожье.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко.

«Только что остановили ужасный поджог на Хортице. Неизвестные пытались сжечь Запорожскую Сечь!!!

С подветренной стороны по широкому фронту поджог степи и огонь с большой скоростью ушел на Сечь. Только благодаря тому, что было около двух десятков человек, которые присоединились к тушению, оперативному реагированию МЧС, полиции, охраны и пожарной дружины национального заповедника «Хортица», удалось избежать ужасных последствий», – сообщил Остапенко.

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По его словам, пожары осуществляет группа лиц, которые «похоже поставили себе задачу сжечь все на Хортице».

«Учитывая чрезвычайную угрозу, обратился к председателю Запорожской ОГА Константину Брылю с просьбой привлечь к охране Хортицы все возможные ресурсы (МЧС, Нацгвардия, Нацполиция)», – добавил директор заповедника.

Как сообщал УНИАН, 8 мая на Хортице в историческом комплексе Запорожская Сечь произошел пожар. Тогда загорелся один из куреней выставочного комплекса.