На Хортице горел один из куреней Запорожской Сечи

В понедельник, 8 мая на острове Хортица в Запорожье произошел пожар. Огонь вспыхнул в историческом комплексе Запорожская Сечь. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

“Пожар произошел в 15:23, загорелся один из куреней выставочного комплекса, благодаря слаженной работе сотрудников ГСЧС пожар вовремя был локализован”, — сообщила представителей ГСЧС.

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Как сообщали очевидцы, ветер дул в другую сторону и музей серьезно не пострадал. По предварительной информации СМИ, все ценное сотрудники заповедника успели вынести из горящего помещения.

Руководитель Исторического комплекса Максим Остапенко отметил, что подразделения ГСЧС сработали вовремя и предотвратили распространение огня на более значительную площадь.

Обстоятельства и причины пожара выясняются. На месте заняты 25 человек личного состава спасателей и 5 единиц спецтехники.