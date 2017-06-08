В Сумах от ботулизма умер мужчина, который поел вяленой рыбы

В Сумах от ботулизма скончался 38-летний мужчина – фельдшер скорой медицинской помощи, который употреблял вяленую рыбу. Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, 6 июня бригада экстренной медицинской помощи перевезла мужчину из Недригайлова (Сумская обл.) в областную инфекционную больницу с диагнозом «ботулизм».

Читайте такжеВ Киеве зафиксирован очередной случай ботулизма: мужчина съел вяленого карася, купленного в "Ашане"По его информации, накануне компания из семи человек отдыхала на природе и ела вяленую рыбу. В тот же день вечером мужчине стало плохо, его доставили в реанимационное отделение Недригайловской Центральной районной больницы, а впоследствии – в Сумы.

«У него начались зрительные и речевые расстройства, затем – нарушения дыхания, поэтому пострадавшего подключили к искусственной вентиляции легких. Ему ввели три дозы сыворотки: одна была в областной детской больнице, еще две нашли родственники в других городах Украины. Состояние больного было стабильно тяжелым. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка же действует лишь тогда, когда он находится еще в крови. Всеми процедурами мы лишь поддерживали его жизнедеятельность», – отметил Бутенко.

По данным главного врача Сумской областной инфекционной клинической больницы им. Зиновия Красовицкого Андрея Сницаря, у остальных людей, которые, вероятно, тоже употребляли рыбу вместе с мужчиной, пока нет никаких проявлений болезни, но инкубационный период может затягиваться до недели и больше.

Как сообщал УНИАН, несколько случаев заболевания ботулизмом прошлой неделе было зафиксировано в Киеве и Херсонской области. Там пострадавшие тоже отравились вяленой рыбой, купленной в супермаркетах. Один человек умер.

По информации Госпродпотребслужбы, источником заражения стала вяленая рыба, которую производит ООО «Меркулов А. В.», а реализует ее компания «Чудо-юдо» из города Светловодск Кировоградской области.

По факту вспышки ботулизма в Киевской и Херсонской областях прокуратура Кировоградской области, на территории которой находится предприятие-реализатор рыбы, начала досудебное расследование.

В течение последней недели еще в трех областях Украины – Сумской, Полтавской и Запорожской – были зафиксированы случаи заболевания ботулизмом, связанные с употреблением рыбной продукции.

Запасов зарегистрированной сыворотки от ботулизма в Украине пока нет.