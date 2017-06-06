В Броварах ликвидировали масштабный пожар на складе

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Броварах Киевской области.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, днем 5 июня в Броварах на территории бывшей овощной базы, в одноэтажном металлическом здании ангарного типа (размерами 50x20) возник пожар с распространением огня на рядом расположенное металлическое складское здание ангарного типа (размерами 25x20).

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В результате пожара огнем уничтожены и повреждены элементы конструкций зданий и продукция древесины, которая находилась внутри на площади около 1,5 тыс. кв м.

В 5.45 6 июня подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекалось 12 единиц техники и 46 человек. Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, в Нацполиции Киевской области считают, что вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах могло стать короткое замыкание.