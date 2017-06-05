Масштабный пожар под Киевом: горели пилорама, ангары с растворителями и склады с мягкими игрушками (фото, видео)

Пожар в Броварах, где загорелись склады на площади около 1,5 тыс. м кв. возле сервисного центра МВД, локализован, сейчас спасатели ликвидируют его последствия.

Об этом сообщает "5 канал".

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"В 16 часов пожар уже был локализован и сейчас ликвидируются последствия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в тушении задействованы 7 автомобилей вместе с экипажами из Борисполя, Броваров, Калиты и Киева, а также 5 автомобилей, которые предоставили сельскохозяйственные общества.

Горели пилорама, ангары с растворителями, а также склады с мягкими игрушками. Больше всего усложняло процесс тушения то, что здесь вообще не были созданы условия для ликвидации возможных возгораний.

"Здесь нет на объекте противопожарного водоснабжения, то есть противопожарные гидранты, водоемы и т.д. Один гидрант есть, но он в нерабочем состоянии. Владельцы этого предприятия этим вопросом, видимо, не занимались вообще", - отметил заместитель начальника управления ГСЧС в Киевской области Сергей Майстренко.

В Нацполиции Киевской области считают, что вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах могло стать короткое замыкание.

Как рассказал правоохранитель Николай Жукович, установить точную причину пожара можно будет только после проведения ряда экспертиз.

"Пожар начался с места, где людей не было. Поэтому, возможно, там было короткое замыкание, а возможно, и нет. Для того чтобы говорить конкретнее, нужно провести начальные экспертизы. Сейчас возьмут образцы электросети, образцы на легковоспламеняющиеся смеси, проведут экспертизу, и затем можно будет конкретно говорить о причинах", - сказал Жукович.

На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа, которая должна выяснить причины возгорания. В частности, обсуждается вариант поджога извне, однако спасатели опровергают эту версию, ведь сами ангары и склады находятся в центре охраняемой территории.