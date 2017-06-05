Масштабный пожар под Киевом: в Броварах загорелись склады с топливом (фото, видео)

В Броварах под Киевом произошел масштабный пожар: горят склады с топливом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Площадь пожара составляет несколько сотен квадратных метров.

Как отмечается, прилегающая территория сильно задымлена. Столб дыма виден из Киева.

В то же время, как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на территории бывшей оптовой базы в отдельно стоящих двух складских помещениях на площади около 1, 5 тыс. кв. м.

«5 июня в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории бывшей оптовой базы в отдельно стоящих двух складских помещениях на площади около 1 тыс. 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее под Броварами загорелась несанкционированная свалка.

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