В Киеве на СТО взорвался баллон с жидким газом: четверо пострадавших

03:03, 28 мая 2017
Общество
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В результате взрыва пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали с сильными ожогами.

espreso.tv

Вечером 27 мая в Дарницком районе Киева на территории частной станции технического обслуживания произошел взрыв, передает Еспресо.TV.

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Известно, что взорвался один баллон с жидким газом. Это произошло во время ремонта газобаллонного оборудования.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Трех из них с сильными ожогами госпитализировали.

espreso.tv

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Теги: #Киев#взрыв