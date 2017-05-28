В Киеве на СТО взорвался баллон с жидким газом: четверо пострадавших

Вечером 27 мая в Дарницком районе Киева на территории частной станции технического обслуживания произошел взрыв, передает Еспресо.TV.

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Известно, что взорвался один баллон с жидким газом. Это произошло во время ремонта газобаллонного оборудования.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Трех из них с сильными ожогами госпитализировали.