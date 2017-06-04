На Одесчине авто врезалось в дерево: четыре человека погибли (фото)
Как отметил представитель в региональном главке Нацполиции, по предварительным данным, водитель уснул за рулем.
В Килийском районе Одесской области сегодня в результате ДТП четыре человека погибли и один получил травмы.
Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, сообщение об аварии на автодороге Килия-Вилково поступило в 6.30.
«Автомобиль «ВАЗ» врезался в дерево. В результате сильного удара четверо погибли на месте происшествия, еще один человек, пребывавший в тяжелом состоянии, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в районную больницу», - сообщил Мельник.
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Как отметил представитель в региональном главке Нацполиции, по предварительным данным, водитель уснул за рулем.
«Предварительно, пятеро мужчин возвращались с ночной рыбалки, со стороны пгт Вилково. Все пятеро – жители Одесской области», - отметил он.
В нас настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.