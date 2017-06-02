Во Львове ночью облили красной краской Монумент славы (фото)

Во Львове неизвестные облили красной краской Монумент славы советской армии, расположенный на улице Стрыйской, который находится рядом с Академией сухопутных войск.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, сегодня, 2 июня, утром в полицию поступило сообщение, что Монумент славы облит красной краской.

Краской облиты практически все элементы и скульптуры ансамбля, а на стеле сделана надпись: «оккупанты».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются возможные свидетели происшествия, поскольку Монумент славы находится рядом с Академией сухопутных войск, недалеко от центральной части города.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 26 мая во Львовском городском совете состоялось первое заседание рабочей группы, которая рассматривает вопрос экспонирования памятника «Монумент славы». Предложить оптимальные варианты решения будущего экспонирования монумента рабочая группа должна до 1 июля. Тогда должно быть принято решение о демонтаже памятника или о том, что он остается стоять дальше.

Участники рабочей группы совместным письмом обратились в Институт национальной памяти с просьбой предоставить свое разъяснение и видение обращения с такими объектами.

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Монумент боевой славы Советских вооруженных сил размещен в верхней части Парка культуры и отдыха на месте распаханных могил древнего Стрыйского кладбища. Это традиционное место проведения мероприятий, посвященных Дню победы.

Открытый в мае 1970 года мемориал получил название «Монумент боевой славы Советских вооруженных сил». Ансамбль выполнен в камне и бронзе.

Ансамбль состоит из тридцатиметрового бетонного пилона, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной, облицованной лабрадоритом стелы с большими рельефами из кованой меди.

Центр ансамбля представляет скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери». «Родина-мать» принимает присягу верности воина и символически благословляет его меч. История Советской армии раскрывается в шести многофигурных горельефах, расположенных с обеих сторон стелы.

Как сообщал УНИАН, вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру.