Вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру (фото)

Вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру. Об этом сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook.

"Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру", - написал он.

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Памятник "Менора" посвящён убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй Мировой Войны. Он был установлен 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев.

Как сообщал УНИАН, ранее из могилы политического деятеля Михновского исчез бюст.