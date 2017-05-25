Вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру (фото)

13:14, 25 мая 2017
Происшествия
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Памятник "Менора" посвящён убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй Мировой Войны.

Памятник был установлен в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев / Facebook Володимир Вятрович

Вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру. Об этом сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook.

Памятник "Менора" / Facebook Володимир Вятрович

"Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру", - написал он.

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Памятник "Менора" посвящён убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй Мировой Войны. Он был установлен 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев.

Памятник посвящен убийству мирных евреев в годы Второй Мировой / Facebook Володимир Вятрович

Как сообщал УНИАН, ранее из могилы политического деятеля Михновского исчез бюст.

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Теги: #вандализм#памятник евреям#Бабий Яр