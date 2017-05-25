Вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру (фото)
13:14, 25 мая 2017Происшествия
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Памятник "Менора" посвящён убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй Мировой Войны.
Памятник был установлен в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев / Facebook Володимир Вятрович
Вандалы облили красной краской памятник "Менора" в Бабьем Яру. Об этом сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Facebook.
Памятник "Менора" / Facebook Володимир Вятрович
"Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру", - написал он.
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Памятник "Менора" посвящён убийству мирных еврейских граждан в Бабьем Яру в годы Второй Мировой Войны. Он был установлен 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев.
Памятник посвящен убийству мирных евреев в годы Второй Мировой / Facebook Володимир Вятрович
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