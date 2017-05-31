Харьковские патрульные остановили мужчину за шаг до самоубийства (видео)
16:18, 31 мая 2017Происшествия
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Пока одни полицейские отвлекали мужчину разговорами снаружи, другому удалось схватить его в тот момент, когда он собирался прыгать с подоконника квартиры на седьмом этаже.
Харьковские патрульные остановили мужчину в шаге от самоубийства
Полицию вызвали прохожие, когда увидели его на подоконнике. Когда правоохранители приехали, самоубийца потребовал увидеть еще свою родственницу. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Патрульные оперативно привезли ее, а женщина уже пустила полицию в квартиру. Пока одни полицейские отвлекали мужчину разговорами снаружи, другому удалось схватить его в тот момент, когда тот уже фактически выпрыгивал из окна.
Как сообщал УНИАН, в Киеве ребенок транслировала свое самоубийство.
Ребенок включила телефон или какую-то камеру и в прямом эфире через программу совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже.
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