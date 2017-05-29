В Житомире женщина выпала с пятого этажа и осталась жива

В Житомире женщина выпала с пятого этажа дома и осталась жива.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, 27 мая около 20.30 в житомирское отделение полиции поступило сообщение о том, что 39-летняя жительница Житомира выпала с 5-го этажа жилого дома.

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Пострадавшую госпитализировали в одну из житомирских больниц. Сейчас правоохранители проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также назначен ряд экспертиз, выясняются точные причины падения женщины с высоты.



Как сообщал УНИАН, в Одессе девушка выпала из окна 8-го этажа во время попытки сделать селфи.