В Киеве "заминировали" апелляционный суд
10:28, 29 мая 2017Происшествия
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На месте работают взрывотехники.
Людей из здания суда срочно эвакуировали / Фото "Киев оперативный"
В Киеве утром 29 мая 2017 года взрывотехники проверяют информацию о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда. Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
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На место выехали взрывотехники / Фото "Киев оперативный"
"Киевский апелляционный хозяйственный суд заминирован. Именно такая информация поступила на линию 102. Людей срочно эвакуировали. На месте уже работают взрывотехники", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе "заминировали" горсовет и два суда.
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