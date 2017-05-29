В Киеве "заминировали" апелляционный суд

В Киеве утром 29 мая 2017 года взрывотехники проверяют информацию о минировании здания Киевского апелляционного хозяйственного суда. Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

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"Киевский апелляционный хозяйственный суд заминирован. Именно такая информация поступила на линию 102. Людей срочно эвакуировали. На месте уже работают взрывотехники", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе "заминировали" горсовет и два суда.