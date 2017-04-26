В Одессе "заминировали" горсовет и два суда

В Одессе в среду "заминировали" здание городского совета и двух апелляционных судов.

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Информация о возможном минировании административного здания Одесского городского совета поступила в полицию в 11.30, сообщает патрульная полиция города.

"В настоящее время проводится обследование здания и прилегающей к ней территории. С целью обеспечения безопасности граждан принимаются меры по эвакуации работников и посетителей", - сказано в сообщении.

Кроме того, по инфомации местного издания "Думская", взрывотехники и кинологи с собаками ищут взрывчатку сразу в двух судах в Одессе — в Апелляционном административном суде на улице Софиевской и в Апелляционном суде Одесской области на улице Гайдара.