В Краматорске неизвестные атаковали офис украинского телеканала (фото)

В Краматорске в пятницу, 26 мая, около 22:00 неизвестные молодые атаковали офис филиала ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Донецкая региональная дирекция». Об этом в субботу сообщили на сайте регионального общественного вещателя. На камеры наблюдения попали двое молодых людей, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сразу сработала сигнализация, и неизвестные скрылись.

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На место оперативно прибыла группа охранного подразделения, обслуживающего филиал, и полиция. Сейчас работает следственно-оперативная группа.

Офис филиала ОАО «НСТУ» (телеканал «До тебе», радио «Голос Донбасса») находится в самом центре Краматорска, в полсотне метров от здания городского совета и Донецкой областной военно-гражданской администрации.

На канале отмечают, что 24 августа 2016 года неизвестный стрелял в окно ньюз-рума «До тебе», когда там находилось более 20 работников. Еще раньше, в январе 2016 года, напротив входа в канал неизвестный в камуфляже оставил гранату. В обоих случаях на месте происшествия работали следственно-оперативные группы, однако до сих пор о результатах расследования информации от правоохранительных органов не поступало.