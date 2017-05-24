В Днепропетровской области задержан водитель, который в нетрезвом состоянии сбил полицейского и скрылся

В селе Топило Томаковского района Днепропетровской области задержали пьяного водителя, который, игнорируя требование работника полиции остановить транспортное средство, наехал на инспектора дорожного движения, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, происшествие произошло 23 мая в 17.30.

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Сначала водитель «ВАЗ 21063» остановился. Однако, когда полицейский подошел, представился и предъявил законное требование предоставить документы на право управления автомобилем, мужчина демонстративно закрыл дверь и начал двигаться на милиционера, который от удара упал на дорогу, а водитель с места происшествия скрылся.

34-летний нарушитель был разыскан и доставлен в Томаковское отделение полиции.

Правоохранителя госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.2 ст. 342 УК Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа), Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 2 лет.