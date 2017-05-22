Убийство студентки в Одессе: подозреваемый "прокололся", пытаясь снять деньги с карточки девушки

Тело 17-летней студентки юридической академии Татьяны Маснюк, которую искали почти неделю в Одессе, нашли в лесополосе за городом. По подозрению в убийстве правоохранители задержали таксиста, который и указал на место преступления, говорится в сюжете ТСН.

"Нет слов, все просто в шоке, потому что никто не мог подумать. Такой добрый человек, просто не верится", - признается староста группы, где училась Татьяна. Декан факультета признается, что самым трудным было позвонить родным девушки.

"Мама до сих пор не верит в то, что случилось, сегодня будет опознание. Мама до последнего надеется, как и папа. Папа - военнослужащий, находится в зоне АТО, но он, понятное дело, уже в Одессе. Мне искренне их жаль", - говорит Николай Стоянов.

Однокурсники, которые живут в том же общежитии, где жила погибшая, рассказывают о ее последнем вечере. В 22:00 она еще заходила в социальные сети и делала домашнее задание. Около 2:00 ночи неожиданно вызвала под общежитие такси.

"Она ехала к своему парню, получается, не попала к нему. Когда она не приехала, я пришла на учебу и спросила, есть ли она. Сказали – нет. К вечеру также не появилась и на утро ее также не было", - рассказала Тина Гурбецкая, которая жила в одной комнате с Татьяной.

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Подозрение пало на таксиста, который ночью вез студентку. "Человек, неофициально работая таксистом на территории Овидиопольской дороги, в лесополосе совершил разбойное нападение, а затем из корыстных побуждений умышленное убийство девушки. Также, по данным следствия, он пытался скрыть следы преступления и поджег тело своей жертвы", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба. Выйти на след преступника помогла его же неосторожность – мужчина пытался снять наличные деньги с карты убитой девушки.

В сервисе такси, с которым связывают подозреваемого, не скрывают, что психиатрической проверки водители не проходят, поэтому пассажиры не застрахованы от встречи с потенциальным преступником.

"В любом такси ты не знаешь, маньяк он или не маньяк. Этот сервис "Яндекс-такси" - это то самое, что зарегистрировался в соцсети через интернет, вот и все. Это неважно, придет он сюда или в интернете зарегистрируется", - пояснил представитель одного из одесских таксопарков Евгений Микидченко.

Подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Прокуратура будет настаивать, чтобы на время следствия он находился под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 21 мая нашли убитой 17-летнюю студентку национального университета "Одесская юридическая академия".