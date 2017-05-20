В Одессе произошло тройное убийство

В Одессе правоохранители расследуют тройное убийство. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в пятницу, 19 мая, в 21.00 в Хаджибеевское отделение полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в частном доме на улице Средней он обнаружил тела своих родственников с признаками насильственной смерти.

На месте происшествии правоохранители установили, что погибшие - 48-летний хозяин дома, его 47-летняя жена и их 75-летняя мать. При осмотре на телах пострадавших обнаружены телесные повреждения в виде рубленых и огнестрельных ранений головы.

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По данному факту начато расследование по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного правонарушения.

По неподтвержденным данным, погибшие - бухгалтер морского порта «Черноморск», ее супруг и мать.