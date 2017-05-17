В Харьковской области задержали самых активных участников драки и стрельбы

В Харьковской области правоохранители задержали двух активных участников драки и стрельбы в селе Ольшаны Дергачевского района.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, 38-летний и 43-летний мужчины, на которых указали свидетели, были задержаны вчера, 16 мая.

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По сведениям полиции, сейчас Ольшаны патрулируют бойцы батальона особого назначения ГУ НП Украины в Харьковской области, на подъездах к поселку установлены кордоны групп быстрого реагирования патрульной полиции.

Для обеспечения порядка привлечено более 50 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 мая, в Ольшанах Дергачевского района Харьковской области в результате конфликта между двумя группами местных жителей получили ранения четверо мужчин, один из которых умер в больнице.

В отделение полиции доставили 21 участника конфликта с обеих сторон. Сведения о событии внесены в ЕР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По собственной информации УНИАН, конфликт произошел между жителями Ольшан и ромской общиной поселка. Убитый и раненные - ромы.