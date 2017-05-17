На Закарпатье демобилизованный боец АТО бросил гранату в кафе: пострадал мужчина

В с. Косовская Поляна Раховского района демобилизованный участник АТО бросил в окно кафе гранату РГД-5. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

Так, по его информации, после полуночи в баре находились трое местных жителей, между которыми разгорелся спор. Одного из мужчин, который был пьян и вел себя не совсем адекватно, выгнали из бара. Через несколько минут он вернулся с боевой гранатой РГД и бросил ее в открытое окно бара.

В результате взрыва тяжелые травмы получил 26-летний мужчина. С минно-взрывными ранениями обеих ног и руки он доставлен в районную больницу, сейчас раненому делают операцию.

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Преступника, бросившего гранату, задержали по горячим следам. Им оказался 45-летний житель Косовской Поляны, участник антитеррористической операции на востоке страны Василий В., который был мобилизован в Вооруженные силы Украины летом 2015 года, 9 месяцев провел в зоне боевых действий, а в прошлом году демобилизовался и вернулся домой.

Как оказалось, у задержанного это не первый инцидент с применением оружия. В 1990-м, будучи солдатом Советской армии, он из табельного оружия расстрелял караул (погибло несколько человек), за что отсидел 10 лет в тюрьме.

Напомним, ранее в Киеве в жилом доме взорвалась граната.