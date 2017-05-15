Опубликовано видео момента конфликта и стрельбы в Каменском с участием человека Яроша

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В Сети опубликовано видео момента конфликта со стрельбой в Каменском Днепропетровской области якобы из-за нежелания водителя такси ответить на приветствие "Слава Украине!".

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Видеозапись момент конфликта и стрельбы опубликована на YouTube-канале News Box. На ней видно, как таксиста били палкой, а также слышны звуки выстрелов.

Ранее сообщалось, что охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ ответить на приветствие "Слава Украине". Двух участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться.

Как говорят очевидцы, мужчины, которые напали на таксиста, вели себя возбужденно и, кроме пистолета, у них была телескопическая бита. По сообщениям СМИ, в таксиста стрелял охранник Яроша по имени Роман Малисевич.

Позже в ОО "Державна ініціатива Дмитра Яроша" заявили, что охранник Яроша не стрелял в таксиста на Днепропетровщине, правонарушителем оказался другой член организации, который должен понести ответственность.